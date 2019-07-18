Зеленский назвал условие для диалога с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал единственное необходимое условие, после выполнения которого может быть восстановлен диалог с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, нормализация отношений невозможна до возвращения арестованных в РФ украинских моряков.

Он добавил, что уведомил об этом лидера России Владимира Путина в ходе телефонного разговора.

Зеленский назвал свое требование адекватным, реальным и выполнимым.

Кроме того, он пояснил, что проблемы с обменом «всех на всех» связаны с несовпадением списков стран.