В Германии оценили возможность увольнения Меркель из-за дрожи
Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун заявил, что канцлер страны Ангела Меркель не покинет свою должность из-за дрожи. Об этом сообщает Reuters.
Браун рассказал, что Меркель в настоящее время чувствует себя прекрасно и ее здоровью ничего не угрожает. В связи с этим канцлер будет находиться на своем посту до истечения срока ее полномочий, то есть до 2021 года.
«Мы должны довести этот срок до конца», — подчеркнул Браун.
Ранее сообщалось, что дрожащую Меркель уличили в алкоголизме.
Также до этого руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке объяснил причины приступов дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал возможный диагноз политика.