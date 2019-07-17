Зеленский перестал доверять людям

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что может доверять только определенным людям. Видео с таким заявлением опубликовано на YouTube-канале Зеленского.

По мнению украинского лидера, такая степень недоверия к окружающим связана с тем, что вокруг все врут и воруют.

«Больше, чем никому, нельзя верить», — подчеркнул Зеленский.

Он также посетовал, что кроме «узкого круга» людей нет людей, которые заслуживают его доверия.

Ранее стало известно, что Зеленский выгнал с должностей 22 чиновников.