В Донбассе предложили Киеву срочно обменять «всех на всех»

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР предложили Киеву в срочном порядке обменяться пленными по формуле «всех на всех». Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает РИА «Новости».

По ее словам, дата обмена будет назначена позже, так как в настоящее время украинская сторона запросила время для окончательной подготовки списка.

Мороза рассказала, что Донбасс хочет освободить 101 пленного, а Киев вернуть 50 человек. Она отметила, что обмен удерживаемых будет производиться о формуле «всех на всех».

Ранее сообщалось, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук уговорил Донбасс на освобождение пленных.