«Это циничная ложь»: Мэй раскритиковала слова Путина о либерализме

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не согласна с мнением президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела, сообщает ТАСС.

«Это циничная ложь», — начала Мэй.

Британский премьер сочла это заявление Путина вызовом. Она пояснила, что европейские страны, имеющие в основе либеральные идеи, развиваются в ногу со временем и ни в коей мере не отстают от других.

Она подчеркнула, что либеральная система не устарела.

Ранее Путин рассказал о месте либерализма в мире.