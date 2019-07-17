«Это циничная ложь»: Мэй раскритиковала слова Путина о либерализме
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Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не согласна с мнением президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела, сообщает ТАСС.
«Это циничная ложь», — начала Мэй.
Британский премьер сочла это заявление Путина вызовом. Она пояснила, что европейские страны, имеющие в основе либеральные идеи, развиваются в ногу со временем и ни в коей мере не отстают от других.
Она подчеркнула, что либеральная система не устарела.