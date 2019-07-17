Коломойский пролил свет на связь с Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский опроверг информацию о своем влиянии на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.Ua» .

По мнению Коломойского, «Зеленскому улыбается судьба».

Однако олигарх отметил, что на данным момент все еще распространяются слухи о его связи с нынешним президентом Украины.

Коломойский рассказал, что люди, приезжающие к нему в Израиль, часто поздравляют его с «классной работой». Кроме того, эти люди говорят олигарху о наличии у него своего президента.

Ранее сообщалось, что представители партии Зеленского «Слуга народа» в свое время работали на Коломойского.