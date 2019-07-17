В Кремле отреагировали на статью Володина про Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью спикера Госдумы Вячеслава Володина про Конституцию РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Он сообщил, что в Кремле ознакомились с материалом Володина, но мнения по ней пока не сформировано.

«Это точка зрения спикера нижней палаты парламента — Думы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии», — заявил Песков.

Он отметил, что в статье Володин высказал свое субъективное мнение, с которым можно поспорить.

Ранее сообщалось, что Володин предложил Госдуме участвовать в формировании кабмина.