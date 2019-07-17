В Кремле отреагировали на статью Володина про Конституцию
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью спикера Госдумы Вячеслава Володина про Конституцию РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Он сообщил, что в Кремле ознакомились с материалом Володина, но мнения по ней пока не сформировано.
«Это точка зрения спикера нижней палаты парламента — Думы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии», — заявил Песков.
Он отметил, что в статье Володин высказал свое субъективное мнение, с которым можно поспорить.
Ранее сообщалось, что Володин предложил Госдуме участвовать в формировании кабмина.