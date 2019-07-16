США завалят Турцию санкциями за покупку С-400, как врага Америки

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Соединенные штаты могут ввести меры против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, госсекретарь Майк Помпео и президент США Дональд Трамп на данный момент изучают все варианты применения мер в отношении Турции.

Представитель Госдепа отметила, что не может рассказать о планируемых санкциях.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в НАТО должны испытывать радость от покупки Турцией российских С-400.