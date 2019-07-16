Spiegel призвал немцев не раскрывать рта по поводу дрожи Меркель

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Когда немецкий канцлер Ангела Меркель дрожит, почти каждый это комментирует. Как пишет Маргарете Стоковски на страницах Spiegel, при этом забывают, что у того, кто выполняет сложную работу, тоже проявляются физические симптомы.

Стоковски замечает, что, хотя на территории Германии царит свобода слова, это вовсе не означает, что свое мнение нужно высказывать по любому вопросу. Иногда нужно просто «закрыть рот» и промолчать, особенно, когда речь заходит о вещах, которые тебя не касаются. Приступы дрожи у немецкого канцлера Ангелы Меркель являются удобным случаем повести себя таким образом. Однако происходит прямо противоположное. Состояние политика комментируют врачи, которые ее никогда не обследовали, и психологи, которые с ней никогда не говорили. На эту тему высказываются политики, писатели и политологи.

Автор подчеркивает, что Меркель многократно высказывалась о своем здоровье, объясняла, что она хорошо себя чувствует и не может ни о чем сообщить, это же повторяли представители правительства. Автор задается вопросом, почему эти высказывания не берут в расчет и зачем общественности знать подробности состояния канцлера. Со страниц СМИ звучат призывы предъявить свидетельство о состоянии здоровья. Но оно нужно, когда человек не ходит на работу, но канцлер работает, только садится во время исполнения гимна. Политику не повезло, что ее приступы дрожи видимы, однако есть миллионы людей, которые хорошо делают свою работу, хотя больны или испытывают стресс. СМИ сообщили, что во время приступа Меркель якобы бормотала: «Я справлюсь». Как замечает Стоковски, было бы неудивительно, если бы канцлер бормотала: «Выкусите!».