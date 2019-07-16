Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что получал угрозы жизни от украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью политик рассказал, что спецслужбы идентифицировали группу украинцев. Они, по его словам, готовили покушение.

При операции полиции у них был найден арсенала боевого оружия, включающий ракеты «воздух-воздух».

Сальвини признался, что не делал ничего плохого украинцам.

Он также подчеркнул, что не знаком с какими-либо неонацистами.