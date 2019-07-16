Киев заявил о следующем разговоре с Путиным

Замглавы офиса Украинского президента Вадим Пристайко заявил о возможности новый телефонных переговоров между лидером России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Киев готов обсуждать ситуацию с освобождением моряков из Керченского пролива, а также других украинцев.

По словам Пристайко они могут «говорить каждый день, если это потребуется для прогресса в этом вопросе».

Когда состоится следующий разговор двух президентов пока неизвестно.

Замглава добавил, что для украинской стороны разговор с Россией не является табу, особенно если это может повлиять на освобождение граждан их страны.

Ранее сообщалось, что президенты России и Украины впервые поговорили по телефону.