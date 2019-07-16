Песков не исключил продолжения кампании по дезинформации о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают продолжения кампании по дезинформации в отношении руководства страны и окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что не располагает детальной информацией, но исключать продолжения кампании по дезинформации, по словам Пескова, нельзя.

Он отметил, что кампания может касаться лиц, имеющих отношение к российскому президенту.

О подготовке таких планов в Кремле при это информации нет.