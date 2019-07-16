Россия оставила в силе предложение Украине по морякам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона все еще предлагает Украине способ по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он сказала kp.ru.

Захарова рассказала, что украинская сторона все еще может воспользоваться нормами российского законодательства и вернуть арестованных моряков на родину.

Однако, по ее словам, пока Украина отвергает эту идею, заявив, что такие предложения не интересуют Киев.

Также представитель МИД подчеркнула, что украинская сторона отказывается, но и не предлагает ничего. Последний раз было только заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что с ним никто не советовался при отказе от идей Москвы, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко предсказал сроки возвращения украинских моряков на родину.