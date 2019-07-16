В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, украинская сторона все еще может воспользоваться нормами российского законодательства и вернуть арестованных моряков на родину. Она рассказала, что пока Украина встретила эту идею «негативно».

«Мы ничего не отзывали», — призналась Захарова.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко предсказал сроки возвращения украинских моряков на родину.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.