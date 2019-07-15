Матвиенко заявила о вырождении человечества от усыновления детей однополыми парами
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступила против усыновления детей однополыми парами, сообщает РЕН.
Она заявил, что это приведет человечество к «вырождению».
По ее мнению, фундаментальная основа счастья — семья — размывается.
Так, она вспомнила, что вместо слов «мама» и «папа» в некоторых странах используются термины «родитель № 1» и «родитель № 2».
Ранее Матвиенко нашла «яд античеловечности» в интернете.