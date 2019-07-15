Матвиенко заявила о вырождении человечества от усыновления детей однополыми парами

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступила против усыновления детей однополыми парами, сообщает РЕН.

Она заявил, что это приведет человечество к «вырождению».

По ее мнению, фундаментальная основа счастья — семья — размывается.

Так, она вспомнила, что вместо слов «мама» и «папа» в некоторых странах используются термины «родитель № 1» и «родитель № 2».

Ранее Матвиенко нашла «яд античеловечности» в интернете.