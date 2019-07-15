Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти соратников Януковича

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что законопроект президента страны Владимира Зеленского, предусматривающего обширную люстрацию, отвлекает внимание общества от возвращения к власти соратников экс-главы государства Виктора Януковича. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, сначала он воспринимал данный проект как шутку, а после увидел в нем «пиарный, предвыборный сюжет».

Он пояснил, что не было смысла подавать проект в Раду, которая фактически прекратила свои полномочия.

Политик добавил, что документ Зеленского не имеет ничего общего с демократическими традициями и европейскими нормами, а лишь отвлекает внимание от возвращения к власти «пятой колонны Януковича».

Порошенко заключил, что нельзя данный проект сравнивать с люстрационными законами 2014 года, поскольку тогда к ответственности привлекались те, кто был виновен в гибели участников евромайдана, разрушении армии и государства.

Ранее СМИ выяснили, что у Порошенко пять паспортов.