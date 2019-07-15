Порошенко назвал люстрацию попыткой вернуть к власти соратников Януковича

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Президент Украины Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Reuters

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что законопроект президента страны Владимира Зеленского, предусматривающего обширную люстрацию, отвлекает внимание общества от возвращения к власти соратников экс-главы государства Виктора Януковича. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, сначала он воспринимал данный проект как шутку, а после увидел в нем «пиарный, предвыборный сюжет».

Он пояснил, что не было смысла подавать проект в Раду, которая фактически прекратила свои полномочия.

Политик добавил, что документ Зеленского не имеет ничего общего с демократическими традициями и европейскими нормами, а лишь отвлекает внимание от возвращения к власти «пятой колонны Януковича».

Порошенко заключил, что нельзя данный проект сравнивать с люстрационными законами 2014 года, поскольку тогда к ответственности привлекались те, кто был виновен в гибели участников евромайдана, разрушении армии и государства.

Ранее СМИ выяснили, что у Порошенко пять паспортов.