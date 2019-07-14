Эрдоган посоветовал США радоваться поставкам С-400 из России

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в НАТО должны быть счастливы от приобретения Турцией российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению турецкого лидера, эта сделка укрепляет альянс и страны НАТО.

Военное ведомство Турции подтвердило начало поставок С-400 в страну.

Эрдоган отметил, что Турция является сильной натовской страной.

Турецкий президент добавил, что Турция входит в тройку стран после США, которые «аккуратно платят взносы».

Ранее сообщалось, что назван срок окончания поставок С-400 из России.