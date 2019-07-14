Как США манипулируют Украиной, рассказал Медведчук

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Соединенные Штаты манипулируют украинской стороной и это плохо влияет на суверенитет и независимость страны. Об этом он написал в твиттере.

«Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США», — подчеркнул Медведчук.

По его мнению, американская сторона мешает политики Украины и не дает ей проявиться. Он отметил, что современная украинская власть все делает по наставлению США.

Ранее сообщалось, что в Киеве потребовали арестовать Медведчука.