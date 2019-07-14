Стали известны детали отказа РФ от диалога с Японией по Курильским островам

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух Курильских островов по нескольким причинам, сообщили Kyodo источники в российских дипломатических кругах.

Как отмечается, японская сторона надеялась достичь некоторых договоренностях на полях G20, так как до этого российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ решили активнее работать над заключением мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Однако, по данным источников, российская сторона настаивала, что диалог не мог строиться на основе декларации, которой более 50 лет. Ее необходимо было модернизировать. Кроме того, Россия волновалась из-за альянса между Японией и США.

По словам источников, Россия ждала от японской стороны предложения, но не получила их. Из-за этого РФ и отказалась от переговоров.

Ранее организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Речь идет о видео, в котором говорилось о целях саммита. В МИД России заявили, что Москва недовольна действиями Токио.