«Мистер Трампутин» взорвал интернет

Немецкий моушн-дизайнер Александр Курт, используя нейросеть, совместил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и создал одного человека, который получил прозвище «мистер Трампутин». Ролик с ним выложили на канале в YouTube.

Согласно имеющейся информации, для создания видео использовалась речь Трампа, в которой он рассказывал о жесткости Евросоюза к США. В ролике глава Соединенных Штатов, на время став единым целым с Путиным, сидит в кресле на фоне американского флага.

По заверениям Курта, видео было взято за основу ролика в качестве примера, а не для попытки сделать политическое заявление.

В прошлом году Путин и Трамп появились в одном лице на обложке Time.