На Украине испугались последствий блокады Крыма
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Попытки Киева организовать блокаду Крымского полуострова и Донбасса привели к серьезным негативным последствиям на Украине, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал депутат Рады Евгений Мураев.
Он пояснил, что, объявив о блокаде, киевские власти оттолкнули огромный процент людей, которые не ассоциируют себя с Украиной.
Депутат добавил, что любые попытки блокады являются крайне невыгодными для украинской стороны.
По мнению Мураева, снятие блокады с Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР станет первым шагом к миру и нормализации политической и экономической обстановки.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.