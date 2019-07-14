На Украине испугались последствий блокады Крыма

Попытки Киева организовать блокаду Крымского полуострова и Донбасса привели к серьезным негативным последствиям на Украине, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал депутат Рады Евгений Мураев.

Он пояснил, что, объявив о блокаде, киевские власти оттолкнули огромный процент людей, которые не ассоциируют себя с Украиной.

Депутат добавил, что любые попытки блокады являются крайне невыгодными для украинской стороны.

По мнению Мураева, снятие блокады с Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР станет первым шагом к миру и нормализации политической и экономической обстановки.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.