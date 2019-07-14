Слуцкий заявил об улучшении отношений России и Грузии

Отношения России и Грузии вряд ли будут восстановлены при нынешнем грузинском руководстве. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдёт при нынешнем руководстве Грузии», — сказал Слуцкий в беседе с RT.

Депутат также назвал инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым просчитанной провокацией, идущей вразрез со старинными нормами грузинского гостеприимства.

«Очень жаль. Отношения тяжёлые, но тем не менее не надо их усугублять, а по крупицам, невзирая на все эти инциденты, выгрызать хорошее, выгрызать добро», — отметил он.