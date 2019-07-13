В Киеве потребовали арестовать Медведчука

Радикалы, протестующие у СБУ в Киеве, требуют арестовать главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что несколько десятков молодых людей растянули плакат, обвиняя СБУ в бездействии.

Также сообщается о дымовых шашках у входа.

Участники акции протеста изначально планировали собраться у здания телеканала «112 Украина». После того как здание было обстреляно из гранатомета, они перенесли протест.