Виноделы устроили акцию протеста после слов главы «Рустави 2»
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Грузинские виноделы вышли на митинг с требованием извинений от главы телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, передает РИА «Новости».
Поводом стало заявление Гварамии, пообещавшего ссать в грузинское вино и в боржоми.
Заявление крайне оскорбило производителей вина, после чего инцидент вылился в уличные протесты.
Участники митинга заявили, что гендиректор оскорбил «их всех и всю Грузию».
Они требовали публичных извинений и отставки Гварамии.