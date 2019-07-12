Виноделы устроили акцию протеста после слов главы «Рустави 2»

Грузинские виноделы вышли на митинг с требованием извинений от главы телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамии, передает РИА «Новости».

Поводом стало заявление Гварамии, пообещавшего ссать в грузинское вино и в боржоми.

Заявление крайне оскорбило производителей вина, после чего инцидент вылился в уличные протесты.

Участники митинга заявили, что гендиректор оскорбил «их всех и всю Грузию».

Они требовали публичных извинений и отставки Гварамии.