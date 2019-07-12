ЦИК Украины отказал 17 наблюдателям из России

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 наблюдателей из России, сообщает ТАСС.

В регистрации отказано официальным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) так как они являются гражданами РФ.

Отмечается, что они, в соответствии с законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» не могут быть наблюдателями.

Ранее Украина не пустила наблюдателей ПАСЕ на выборы.