В Чечне удивили переименованием села Кадырова

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Парламент Чечни принял решение о переименовании родового села главы региона Рамзана Кадырова, передает РИА «Новости».

Уточняется, что село Центарой будет названо Ахмат-Юрт.

Таким образом, местечко будет носить название в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Инициативная группа предварительно обсуждала это предложение с сельчанами, каждый житель поддержал переименование.

Сам Кадыров заявил, что жители села давно хотели сменить название, неоднократно обращались к нему.