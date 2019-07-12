В Чечне удивили переименованием села Кадырова
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Парламент Чечни принял решение о переименовании родового села главы региона Рамзана Кадырова, передает РИА «Новости».
Уточняется, что село Центарой будет названо Ахмат-Юрт.
Таким образом, местечко будет носить название в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Инициативная группа предварительно обсуждала это предложение с сельчанами, каждый житель поддержал переименование.
Сам Кадыров заявил, что жители села давно хотели сменить название, неоднократно обращались к нему.