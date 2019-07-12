Явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в МГД составила 70%

Пилотная явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%, передает АГН «Москва»

«Электронная явка составила 69,8%, более половины всех проголосовавших сделали это с 11 до 13 часов, в основном со смартфонов. Проблемы при голосовании возникли у 1,7% голосовавших и были связаны с потерей связи на мобильном телефоне», - говорится в сообщении столичного департамента информационных технологий.

Отмечается, что в тестировании приняли участие 1 тыс. 253 студентов, всего подано голосов 1 тыс. 218.

В ведомстве напомнили, что эксперимент по выбору лучшего председателя студсовета проводился в рамках первого открытого тестирования системы электронных выборов. Это было сделано для выявления проблем, ошибок и непонятных для пользователя элементов системы электронного голосования. По итогам тестирования будет проведена работа по улучшению и доработке системы.

«Например, в ходе тестирования одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали. Оставшиеся 25% проголосовали до окончания голосования в 20:00, так и не узнав, что был какой-то сбой», - пояснили в департаменте.