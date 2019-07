Приступ Меркель взбудоражил СМИ

Merkur Online Magazin пишет о том, что после третьего приступа немецкого канцлера Ангелы Меркель ее здоровье стало ведущей темой не только немецких, но и зарубежных СМИ.

Так, The New York Times отмечает, что, как правило, здоровье немецкого канцлера не является предметом общественного интереса, но инцидент с Меркель стал топовой темой всех порталов новостей и обсуждался на круглосуточных новостных телеканалах. The TIME замечает, что закон о защите данных строго охраняет подобную информацию, в настоящее время общественности неизвестно, если ли у канцлера проблемы со здоровьем. Меркель известна тем, что на протяжении многих лет участвовала в переговорах, которые затягивались до поздней ночи. При этом она редко сокращала свой рабочий график.

Die Saechsische Zeitung соглашается, что здоровье канцлера является ее личным делом, но частная сфера главы правительства заканчивается там, где болезнь существенно ограничивает исполнение обязанностей. Приступы Меркель произошли не за закрытыми дверьми, а на глазах у всего мира. Издание замечает, что когда-то понадобиться «убедительное заявление» по поводу того, достаточно ли сил и способностей для занимаемой должности. Die Suedwest Presse пишет о том, что пока самый точный диагноз заключается в том, что «канцлер — человек».