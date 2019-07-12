Песков ответил на слухи о российском покровительстве итальянской партии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о «российском покровительстве» итальянской партии «Лига». Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что представители власти видели подобные сообщения, однако заявил, что из них ничего не следует.

Он добавил, что в Кремле не считают нужным комментировать подобную информацию.

Партия «Лига» входит в правящую коалицию в Италии. Ее представители якобы вели тайные переговоры с Москвой для поддержки в преддверии майских выборов в Европарламент.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который возглавляет партию «Лига», заявил, что не брал «ни рубля, ни литра водки» от России.