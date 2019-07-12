Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник

Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с итогами переговоров Путина и Зеленского.

Также источник рассказал, что российская и украинская стороны во время переговоров обсудили возможность проявления «жестов доброй воли по отношению друг к другу. В частности, источник намекнул на задержанных в России украинских моряков, которых поймали при попытке незаконно пересечь границу страны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Он добавил, что все равно о возращении моряков на родину можно будет говорить только после вынесения им приговора.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.