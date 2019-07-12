Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, ГБР осматривают данные с совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые проходили еще во время правления бывшего президента Петра Порошенко.

Параллельно с обысками сотрудники ГБР стали допрашивать тех, кто следил за уровнем секретности в этих помещениях.

Как отмечается, в настоящее время точно неизвестно, что ищут следователи в офисе Зеленского.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали на допрос.