NewsOne обратился за помощью после отмены телемоста с Россией

Украинский телеканал NewsOne обратился за помощью к международным организациям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло после того, как в адрес сотрудников телеканала посыпались угрозы, и власти Украины «в лице агрессивно настроенных радикалов» начали оказывать на них давление.

Согласно заявлению, радикалы чувствуют свою безнаказанность, а виновные в избиении журналистов телеканала не понесли наказания.

Кроме того, в заявлении отмечено, что обращения телеканала были переданы в такие международные правозащитные организации, как Еврокомиссия, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС, ООН.

Ранее сообщалось, что националисты требуют наказать телеканал NewsOne за телемост с Россией.