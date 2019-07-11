В Совфеде оценили первый разговор Путина с Зеленским

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет RT.

Он отметил, что это хорошая новость, так как разговор был проведен по инициативе Киева.

По мнению Косачева, Украина продемонстрировала свою готовность к возобновлению диалога.

«Я предполагаю, что разговор был непростым», — заметил он.

Между тем Косачев не стал комментировать содержание разговора, поскольку еше слишком мало информации.

Ранее сообщалось, что Путин поговорил с Зеленским.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.