В Киеве назвали главную тему переговоров Зеленского и Путина

В пресс-службе главы Украины Владимира Зеленского рассказали об основной темой его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Там отметили, что главным предметом их беседы стал вопрос освобождения задержанных в РФ украинских моряков.

Также президенты двух стран обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Путин впервые поговорил с Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.