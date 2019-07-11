National Interest: Европа застряла между Россией и США

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Обозреватель The National Interest Лайл Голдстайн задался вопросом, используют ли США «Северный поток — 2» в качестве объекта своей враждебности в отношениях с Россией.

Он замечает, что трудности в отношениях между двумя странами сохраняются, и высказывает предположение, что они не могут не вызывать удивления, если учитывать, что поколение американской внешнеполитической элиты выросло на сериале «Американцы», а европейцы смотрели «Оккупированных» о том, как Россия оккупирует Норвегию. Автор интересуется, нужна ли кому-нибудь правда после таких телепроектов, а также упоминает, что осужденная в США за шпионаж Мария Бутина не из той лиги, что героиня «Американцев».

Что касается реального строительства «Северного потока — 2», Германия явно не разделяет опасений Вашингтона, а внешнеполитическая элита страны не испытывает восторга из-за лидерства США. Кроме того, Берлин исходит в первую очередь из экономических соображений, т.е. из расчета цены на газ. Голдстайн замечает, что, несмотря на российско-немецкое прошлое, Москва и Берлин сотрудничают и замечает, что Вашингтон не должен стремиться любыми средствами разъединить Россию и Европу. Ему нужно стараться расширять взаимосвязи с учетом всеобъемлющей европейской архитекторы безопасности, которая включает и российскую сторону. По мнению автора, Европа, Россия и США должны объединиться для того, чтобы «исцелить раны» последних пяти лет, а не стараться возложить всю вину друг на друга.