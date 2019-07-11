Климкин отреагировал на отказ Рады его уволить строчкой из песни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California. Об этом он написал в фейсбуке.

До этого стало известно, что Рада отказалась отправить Климкина в отставку. Его отставку поддержали 160 депутатов, хотя для принятия решения необходимо 226 голосов.

По словам главы МИДа, парламент не справился с голосованием в поддержку его отставки, и сложившаяся ситуация напомнила ему песню одного музыкального коллектива.

«Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. You can check out anytime you like, but you can never leave» («Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти»). Ну, а я в отпуске», — отметил Климкин.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил Раду заменить Климкина.