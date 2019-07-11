Туск пообещал Грузии поддержку ЕС в ситуации с Россией

Глава Евросовета Дональд Туск, который находится в Батуми, заявил, что Грузия может надеяться на ЕС в ситуации в свете обострения отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «Грузия может надеется на Евросоюз «в этой тяжелой ситуации».

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