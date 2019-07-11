Медведчук назвал Порошенко вдохновителем и учителем Зеленского

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский борется с политсилой «Оппозиционная платформа — За жизнь», используя те же методы, что и бывший глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

До этого Зеленский подчеркнул, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение и что этот вопрос будет решен на уровне законодательства сразу после избрания Верховной рады.

В ответ на это Медведчук сказал, что президент собирается использовать «самые грязные методы» в борьбе со своим основным политическим оппонентом в лице партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он также уточнил, что подобными заявлениями Зеленский встал на сторону национал-радикалов.

«И вчерашнего противника, а ныне идейного вдохновителя и учителя — Петра Порошенко», — заключил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский похож на Порошенко.