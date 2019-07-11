Латвия выразила России протест из-за салюта

МИД Латвии заявил, что салюты в Москве по случаю 75-й годовщины освобождения Риги о немецко-фашистских захватчиков – это недружелюбный шаг. Об этом сообщает ТАСС.

В латвийское министерство иностранных дел был вызван советник-посланник посольства РФ в стране Вадим Васильев.

Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

«Латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным действием», — сообщили в МИДе.

Также ведомство заявило, что «категорически осуждает царящие в последнее время в России попытки оправдать совершенные Сталиным и Гитлером совместные преступления».

В МИД считают, что разгром нацизма напоминает о том, что Эстония, Латвия и Литва получили независимость на 45 лет позже из-за вхождения советской армии.