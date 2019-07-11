Песков назвал обычной практикой выход Путина к людям

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал выход российского главы к людям в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков назвал случай обычной практикой и подчеркнул, что в этом нет чего-то экстраординарного.

Он порекомендовал людям тщательнее следить за региональными поездками президента России.

Пресс-секретарь Путина отметил, что российский глава всегда проявляет уважение к людям, которые стоят и ждут его в местах проведения официальных мероприятий.

Песков заявил, что службы охраны президента, несмотря на внеплановость встречи с гражданами, не мешали общению Путина с людьми.