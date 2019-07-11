Год готовилась провокация против не так севшего депутата в Грузии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/137/12470137/Depositphotos_156561196_l-2015-pic905-895x505-7792.jpg">

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал провокацию в адрес делегатов Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Климов заявил, что провокация была тщательно спланирована.

Председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов подтвердил информацию, отметив, что «подготовка к проведению заседания МАП в Тбилиси была согласована за год».

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета добавил, что попытки раскола православия стали частью системы сдерживания России и являются угрозами для суверенитета страны.

Провокация в адрес делегатов МАП в Тбилиси стала отправной точкой к началу крупных протестов в Грузии, когда депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента во время заседания 20 июня. Тогда российским парламентариям пришлось под охраной покинуть здание парламента Грузии.