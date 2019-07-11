Украинцы выдворили Порошенко с митинга

Жители города Свалява Закарпатской области выдворили с митинга со словами «Ганьба» (в переводе с украинского «Позор») бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает Страна.ua.

Как отмечается, Порошенко собирался посетить предвыборный митинг, но многие жители не захотели его лицезреть.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как украинцы, увидев Порошенко, кричат в его сторону «Ганьба» упрекают в том, что он обокрал армию страны и их.

После этого охранники вывели Порошенко и отвели в сторону автомобиля под продолжающиеся крики «Ганьба!».

Ранее сообщалось, что в сети высмеяли танцующего на митинге Порошенко.