В ЦИК РФ поддержали идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев поддержал заявление врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о необходимости реформирования системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО).

Ранее в среду Беглов заявил о необходимости реформирования системы работы ИКМО, так как в данный момент они «практически никому не подчиняются». Он также отметил, что полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), направленные на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

«Когда врио губернатора [Петербурга Александр Беглов] говорит о своей позиции - это значит, что он точно понимает вред, который наносится и избирательному процессу, и выборам в муниципальные органы власти, и выборам губернатора Санкт-Петербурга. Позиция, о которой он заявил, очень важна для всех тех, кто занимается организацией избирательных кампаний в Петербурге», - сказал Булаев ТАСС.

По его словам, ЦИК помогает горизбиркому Петербурга с решением проблемных ситуаций практически в постоянном режиме. «И мы тоже отмечаем значительное количество нарушений со стороны достаточно небольшого количества муниципальных избирательных комиссий. Их там наберется два десятка с трудом, но они портят всю картину. И, естественно, врио губернатора это не может не беспокоить, потому что люди не всегда разделяют муниципальные и губернаторские выборы», - уточнил зампредседателя ЦИК.