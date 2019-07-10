Беглов заявил о необходимости навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге

Система работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Петербурге нуждается в реформировании. Об этом в среду сообщил врио губернатора города Александр Беглов в видеообращении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются - ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе», - сказал Беглов.

Он также отметил, что полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), направленные на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

В среду председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил журналистам, что ГИК будет принимать «жесткие меры» к ИКМО, в отношении которых будут выявлены нарушения.