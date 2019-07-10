The Guardian предостерегла от некомпетентности Бориса Джонсона

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По итогам теледебатов между кандидатами на пост британского премьера Борисом Джонсоном и Джереми Хантом, которые состоялись во вторник, 9 июля, колумнист The Guardian Мартин Кеттл объясняет, почему экс-глава МИД страны станет самым некомпетентным главой правительства современности.

Журналист отмечает, что теледебаты стали для зрителей единственной возможностью увидеть кандидатов, отстаивающих свои взгляды, лицом к лицу, но это ничего не изменит. Есть много доказательств того, что 160 тысяч консерваторов уже давно решили сделать Джонсона премьером, а некоторые вступили в партию именно с этой целью. Кеттл заметил, что теперь британцы не смогут сказать, что не были предупреждены о том, каким будет премьерство Джонсона, так как его заявления и молчание в эфире помогли это ясно понять.

Подчеркивается, что Джонсон не уйдет с поста, если ему не удастся — а ему не удастся — обеспечить выход страны из состава Евросоюза к 31 октября. Он выиграл теледебаты, потому что за него и так отдадут голоса большинство правых пожилых белых мужчин на юге Англии, которые составляют электорат. Кеттл замечает, что Хант выиграл дебаты, потому что «умело и непоколебимо» разоблачал многочисленные просчеты Джонсона. Экс-глава МИД был настроен оптимистично и называл Ханта пораженцем, в то время как тот говорил о том, что премьер-министр должен говорить людям то, что им нужно знать, а не то, что они хотят услышать. Кеттл допускает, что Джонсон не долго останется в кресле премьера, что стало бы облегчением для понесшей урон страны.