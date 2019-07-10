CNN: отношения США и Британии перестали быть особыми

Аналитик CNN Питер Берген высказался по поводу инцидента с послом Великобритании в США Кимом Дэрроком, который охарактеризовал администрацию американского президента Дональда Трампа как «некомпетентную» и «неумелую». Утечка секретных данных в СМИ привела к тому, что лидер США пообещал больше не иметь с ним дела, а также подчеркнул, что в стране посла не любят и не думают о нем хорошо.

Как замечает Берген, в оценке посла нет ничего нового, потому что дисфункциональность Белого дома во главе с Трампом не раз становилась темой бестселлеров американских авторов и статей журналистов. Однако, по его мнению, реальная проблема заключается не в смятении, вызванном утечкой, а в реальном состоянии отношений между Вашингтоном и Лондоном. Их не раз назвали «особыми», впервые это произошло в Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля в 1946 году. Хотя отношения между странами продолжают оставаться такими на культурном уровне, в политическом, военном и экономическом отношении они стали несущественными.

Отмечается, что Соединенное Королевство больше не является великой державой. По какому сценарию не развивался бы Brexit, от него еще долго будет страдать британская экономика. Военные силы Великобритании сокращались ежегодно с 1952 году, а в настоящее время их численность не превышает 150 тыс. человек, что меньше сил морской пехоты США. Хотя Трамп может быть «неумелым», он находится во главе государства с крупнейшей экономикой и наиболее боеспособными ВС. В то время как британский премьер Тереза Мэй стоит во главе страны с экономикой с минимальными иностранными инвестициями с финансового кризиса 2008 года и ВС, которые едва ли могут быть размещены за границей.