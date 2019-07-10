Зеленский за день снял свыше 70 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля освободил от должности 71 главу районных администраций. Об этом информирует ТАСС.

В соответствии с распоряжением, глав районных администраций сняли по причине завершения срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечается, больше всего чиновников уволили в Винницкой и Кировоградской областях. Там от должностей освободили по 10 глав администраций. А в Донецкой области уволили только троих чиновников.

Ранее стало известно, что Зеленский обновил руководство СБУ.