Российский посол призвал США совместно бороться с нацизмом

США должны поддержать идею России, направленную в ООН, о борьбе с прославлением нацизма, сообщает посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Согласно статье, которую опубликовал Антонов, Россия ежегодно «представляет резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других практик», из-за которых развивается расовая дискриминация и ксенофобия.

Отмечается, что против резолюции во всем мировом сообществе голосуют только две страны – США и Украина.

По его словам, в XXI веке нельзя позволить существовать такому «позорному явлению», как марши нацистов и их сторонников на улицах городов Европы.

Ранее Россия потребовала от ПАСЕ бороться с героизацией нацизма.