Путин заявил о невыполнении Обамой договоренностей по Украине

В интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» российский президент Владимир Путин завил о неисполнении бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой договоренностей, связанных с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, есть вещи, о которых не говорят публично.

«…могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороной не были исполнены», — заявил Путин.

Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в США заявил о том, что бывший президент США Барак Обама «позволил» Крыму отойти к России.