Саакашвили связал избиение пенсионерки с происками врагов

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал инцидент с пенсионеркой, которая упала и сломала руку после того, как он ударил ее. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что потасовка между сторонниками и противниками Саакашвили у одесского суда. Она возникла из-за дела о продаже завода «Краян» мэром Одессы Геннадией Трухановым, который в итоге был оправдан.

«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что она агрессивно жестикулировала, а ее руки не казались сломанными.

Ранее сообщалось, что женщину отвезли в городскую клиническую больницу №1.